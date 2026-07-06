Dal 6 al 10 luglio, le puntate di Far Away, serie turca conosciuta anche come Uzak Sehir, continueranno ad andare in onda. La produzione, iniziata in Italia lo scorso mese, è un adattamento della serie libanese del 2017 Al Hayba. La trama si svolge in un contesto urbano, seguendo le vicende di personaggi coinvolti in situazioni di tensione e conflitto. La serie è trasmessa ogni sera durante questa settimana.

Proseguirà nella settimana dal 6 al 10 luglio l'appuntamento con Far Away, serie turca il cui titolo originale è Uzak Sehir. Iniziata in Italia il mese scorso, la dizi è un adattamento della serie libanese del 2017 Al Hayba. Attualmente in Turchia sono state realizzate due stagioni con 60 puntate totali da 120 minuti l'una. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate della settimana, vediamo dove eravamo rimasti. Cihan ha rifiutato Zeynep che gli era stata offerta come potenziale madre dei suoi figli. La ragazza ha chiesto aiuto ad Alya perché il padre l'avrebbe uccisa una volta tornati a casa così insieme a Cihan le hanno offerto protezione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Far Away, le anticipazioni delle puntate dal 6 al 10 luglio

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FAR AWAY - ANTICIPAZIONI DEGLI EPISODI CHE ANDRANNO IN ONDA GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2026 SU CANALE 5

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