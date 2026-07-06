L'Inghilterra ha vinto 3-2 contro il Messico ai quarti di finale del Mondiale, giocato all'Azteca. La gara è stata segnata da rigori, espulsioni e un'ottima prestazione di Bellingham. I tre migliori giocatori sono stati Bellingham, il portiere e il difensore. I tre peggiori sono stati i giocatori coinvolti nelle espulsioni e alcuni errori difensivi. L'Inghilterra affronterà in semifinale la Norvegia.

Rigori, espulsioni e un grande Bellingham. L'Inghilterra batte 3-2 il Messico all'Azteca e vola ai quarti di finale del Mondiale dove affronterà la Norvegia. I ragazzi di Tuchel superano i padroni di casa con una doppietta di Bellingham e un rigore di Kane (che sale a quota 6 gol nel torneo) rispondendo ai gol messicani di Quinones e al tiro dal dischetto di Raul Jimenez. Gli inglesi sono riusciti a resistere nonostante fossero in 10 dal 54' per l'espulsione di Quansah. Nel dettaglio, ecco quali sono stati i 3 top e i 3 flop della partita al Fantacampionato Mondiale. Il migliore in campo della sfida è Jude Bellingham (14). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato Mondiale, i 3 top e i 3 flop di Messico-Inghilterra

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