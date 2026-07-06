fantacampionato mondiale i 3 top e i 3 flop di brasile norvegia

La Norvegia ha vinto 2-1 contro il Brasile nel match di ottavi di finale del Mondiale, qualificandosi ai quarti di finale dove affronterà l’Inghilterra. Tra i migliori in campo, tre giocatori si sono distinti per le loro prestazioni, mentre altri tre hanno deluso. La vittoria rappresenta un risultato storico per la Norvegia, che ha eliminato una delle favorite del torneo. La partita ha visto cambi di ritmo e alcune occasioni decisive, con il risultato finale che premia la squadra scandinava.

La Norvegia scrive una pagina di storia battendo 2-1 il Brasile e conquistando l'accesso ai quarti di finale del Mondiale, dove affronterà l'Inghilterra. Grande protagonista è Erling Haaland, autore della doppietta che manda al tappeto la Seleçao di Carlo Ancelotti. Il Brasile mastica amaro per le tante occasioni sprecate. Nel primo tempo Nyland ipnotizza Bruno Guimaraes, parando il calcio di rigore che avrebbe potuto cambiare la partita. Nella ripresa sale in cattedra Haaland: prima svetta di testa su Gabriel, poi chiude i conti con una potente conclusione dalla distanza, raggiungendo Messi e Mbappé a quota sette gol nella classifica marcatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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