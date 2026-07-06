Il Gran Premio di Gran Bretagna di F1 del 2026 si è concluso senza vittorie di piloti britannici o italiani, rispettando i tabù in vigore dagli anni ’50. La Ferrari non è riuscita a salire sul podio, e nessun pilota di nazionalità britannica ha ottenuto la vittoria. Non sono stati registrati cambiamenti rispetto alle storiche dinamiche che da decenni influenzano questa gara. La corsa si è svolta senza sorprese rispetto ai modelli di risultati storici.

L’esito del Gran Premio di Gran Bretagna di F1 merita un approfondimento storico, confermando come certe dinamiche continuino a non manifestarsi dagli anni ’50, nonostante vi sia la concreta possibilità (in questa stagione più che mai) di vedere sfatati determinati tabù. Si parla di Ferrari e di piloti britannici, nonché del difficile rapporto degli italiani con il GP albionico. Innanzitutto, ancora una volta, non abbiamo visto una Ferrari guidata al successo da chi batte bandiera Union Jack. La ‘Santa Alleanza’ tra Lewis Hamilton e la Rossa non è stata vincente. Nel 2025 vi erano poche chance, mentre erano decisamente più elevate in questo 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, l’edizione 2026 di Silverstone conferma i tabù in vigore dagli anni ’50 su Ferrari, piloti britannici e italiani!

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