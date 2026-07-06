Il 12 luglio, gli Ex-Otago suoneranno all’Eur Social Park di Roma nel loro tour estivo. La band celebra i dieci anni di “Marassi” con questa data nella capitale. La performance si svolgerà in un'area all'aperto, con pubblico atteso. La data segna il ritorno della band a Roma dopo un periodo senza concerti nella città. La band ha annunciato il concerto attraverso i propri canali social.

Il ritorno nella capitale e il traguardo del decennale. Il tour estivo degli Ex-Otago farà tappa a Roma domenica 12 luglio sul palcoscenico dell’Eur Social Park. L’appuntamento si inserisce all’interno della programmazione di Spring Attitude Waves, naturale espansione verso la stagione estiva associata a la rassegna musicale che anima le serate capitoline. La serata rappresenta un’occasione speciale per festeggiare dal vivo il decimo anniversario di Marassi, l’album pubblicato nel 2016 che ha consacrato definitivamente la formazione genovese al grande pubblico. L’organizzazione dell’intero tour, curata da All Things Live, porta la band sui palchi dei principali festival della penisola. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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© Ezrome.it - Ex-Otago a Roma: la festa per i dieci anni di Marassi

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