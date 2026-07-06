Le riserve di gas in Europa sono molto basse e rischiano di rimanere sotto i livelli di sicurezza a novembre. La situazione preoccupa in vista del prossimo inverno, con possibili aumenti dei costi energetici. La Commissione europea ha adottato politiche che hanno contribuito a questa crisi, secondo alcuni analisti. La disponibilità di gas per la stagione fredda resta critica, con il rischio di carenze e bollette più alte.

L’Europa e il gas per il prossimo inverno: la situazione è seria. Si rischia davvero di arrivare a novembre con le riserve di gas molto al di sotto del livello di sicurezza. E per la prima volta, dicono gli esperti, non basteranno i meccanismi del mercato a rimettere a posto le cose, rovinate oltre ogni previsione dalle ostilità nel Golfo Persico e dall’ideologia ecologista e anti-russa di Bruxelles. Scorte sotto il livello di guardia. I problemi peggiori si stanno vedendo oggi, nel periodo che serve ad accumulare scorte, cioè i mesi primaverili ed estivi durante i quali le società energetiche acquistano il gas quando il prezzo è contenuto. Poi in inverno lo metteranno a disposizione di chi vorrà acquistarlo, ricavandoci il loro guadagno. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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9-18 January 2026 Europe, Russia, West Siberian, Caucasus & Azerbaijan potential Strong Winter Storm

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