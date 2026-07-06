Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 6 luglio 2026

Notizia in breve

Oggi, lunedì 6 luglio 2026, alle ore 20:30, si è svolta l’estrazione del VinciCasa. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti non sono ancora stati comunicati. La lotteria permette di vincere una casa indovinando i numeri scelti. La verifica dei numeri estratti avverrà nelle prossime ore.