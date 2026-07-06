El Shaarawy verso l’Arabia | l’Al Shabab accelera per la chiusura

El Shaarawy si sta avvicinando alla firma con l’Al Shabab, dopo aver lasciato la Roma. Il club saudita accelera le trattative per chiudere l’accordo. La firma potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il giocatore sta valutando l’offerta e la possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata. La trattativa tra le parti è in fase avanzata.

È arrivato il momento delle decisioni per Stephan El Shaarawy, che dopo la conclusione del proprio contratto con la Roma, sembra essere destinato a proseguire la propria carriera in Arabia Saudita, con la maglia dell’Al Shabab. Negli otto anni alla Roma, tra cui c’è stata una parentesi in Cina allo Shanghai Shenhua dal 2019 al 2021, il Faraone ha conquistato la fiducia di tutti gli allenatori passati sulla panchina giallorossa, grazie alla sua duttilità e al suo spirito di sacrificio, oltre che per le sue qualità tecniche e la sua rapidità. E, cosa non meno importante, è entrato nei cuori dei tifosi giallorossi, grazie alla sua lealtà e al suo rispetto in campo e fuori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

El Shaarawy vicino all’Al-Shabab: il Faraone può ripartire dall’Arabia SauditaStephan El Shaarawy, ex giocatore della Roma, è in trattativa con l’Al-Shabab, club saudita.

Leggi anche: El Shaarawy "Faraone d'Arabia"! All'Al-Shabab guadagnerà come Tonali al Tottenham

Temi più discussi: El Shaarawy verso l'Arabia, offerto un biennale: le cifre; Un Faraone in Arabia: El Shaarawy lascia l'Italia con uno stipendio alla Tonali; Ludovica Pagani, le nozze con El Shaarawy, la laurea in psicologia, l'adolescenza: Ero insicura. Stephan mi ha resa migliore; Ludovica Pagani ed El Shaarawy sposi: il matrimonio a Villa Aldobrandini, i tre cambi d'abito e l'originale cadeau di nozze.

Ex Milan: El Shaarawy verso l’Arabia Saudita. Contratto faraonico con l’Al-Shabab #milanpress x.com

Calciomercato, El Shaarawy verso l’Arabia: proposta faraonica dall’Al-ShabaabDopo aver mandato la Roma in Champions League all’ultima giornata con il suo ultimo gol, il faraone Stephan El Shaarawy lascia i giallorossi a parametro zero ed è pronto a ripartire lontano dalla peni ... gonfialarete.com

El Shaarawy verso l'Al-Shabab, il Genoa chiede Dovbyk alla Roma: sondaggio per Garnacho del ChelseaNiente ritorno in rossoblù per l'esterno svincolatosi dai giallorossi, a cui De Rossi chiede il centravanti ucraino. msn.com

Giorno 15) Qual è il giocatore italiano il maggiore 'E se?'/talento sprecato del 21° secolo? ((non football americano)) reddit