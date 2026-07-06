Due giorni di scorrerie San Terenzo si trasforma nella ’Tana dei Turchi’

Notizia in breve

Nel centro di San Terenzo, le strade si sono riempite di figure in costumi d’epoca, mentre gruppi di persone si sono radunati per assistere alle scene di battaglie e scorrerie. La XX edizione della “Tana dei Turchi” ha coinvolto i partecipanti in due giorni di eventi, tra sfilate, spettacoli e ricostruzioni storiche. La manifestazione si è svolta lungo le vie principali del paese, richiamando un pubblico vario e numeroso.