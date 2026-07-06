Due giorni di scorrerie San Terenzo si trasforma nella ’Tana dei Turchi’
Nel centro di San Terenzo, le strade si sono riempite di figure in costumi d’epoca, mentre gruppi di persone si sono radunati per assistere alle scene di battaglie e scorrerie. La XX edizione della “Tana dei Turchi” ha coinvolto i partecipanti in due giorni di eventi, tra sfilate, spettacoli e ricostruzioni storiche. La manifestazione si è svolta lungo le vie principali del paese, richiamando un pubblico vario e numeroso.
San Terenzo è pronta a tornare indietro nel tempo con la XX edizione della “ Tana dei Turchi ”, la storica rievocazione che da vent’anni rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate lericina. Organizzata dalla Pro Loco San Terenzo, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Lerici e di Lerici Coast, la manifestazione animerà il borgo nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 luglio, trasformando le sue vie in un grande teatro a cielo aperto dove storia, spettacolo e partecipazione popolare si fondono in un’atmosfera unica. L’evento prende ispirazione dalle incursioni piratesche che tra il XVI e il XVII secolo interessarono le coste del Levante ligure. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Si parla di: Due giorni di scorrerie. San Terenzo si trasforma nella ’Tana dei Turchi’; San Terenzo torna al Medioevo: il 10 e 11 luglio la XX edizione della Tana dei Turchi anima il borgo.
Due giorni di scorrerie. San Terenzo si trasforma nella ’Tana dei Turchi’Ventesima edizione per la manifestazione organizzata dalla Pro Loco. Un evento ispirato alle incursioni piratesche del XVI e XVII secolo. lanazione.it