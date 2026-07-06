Dua Lipa incanta Ischia durante la luna di miele ma c’è un dettaglio nella foto in bikini che in pochi si aspettavano

Durante la luna di miele a Ischia, Dua Lipa ha pubblicato una foto in bikini che ha attirato l'attenzione. La cantante britannica, che ha sposato di recente, ha condiviso immagini del viaggio con i suoi follower. Il viaggio è iniziato con un matrimonio a Palermo, poi proseguito con momenti di relax sull’isola. La foto sui social ha generato molte reazioni tra i seguaci, ma non sono stati forniti dettagli sul contenuto specifico dell’immagine.

Il viaggio di nozze italiano di Dua Lipa continua a regalare sorprese e dopo il matrimonio blindatissimo con Callum Turner celebrato a Palermo, la popstar britannica ha scelto di condividere con i suoi 112 milioni di follower gli scorci più belli della sua luna di miele nel Belpaese. E tra mare cristallino, piatti della tradizione e monumenti storici, è spuntato un dettaglio che ha fatto impazzire migliaia di tifosi: la cantante immortalata sorridente, in bikini, con indosso la maglia azzurra scudettata del Napoli. L’immagine è parte di un carosello pubblicato su Instagram con la didascalia “paradiso in terra”, dove Dua Lipa racconta per immagini il suo tour tra Sicilia, Campania, Toscana e Lazio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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