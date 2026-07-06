A Torre Veneri, vicino a Lecce, si sta svolgendo la sperimentazione “Task Force X – Central Mediterranean”. La prova coinvolge droni, sensori e intelligenza artificiale per sviluppare sistemi di difesa. La fase di test si concentra sulla tecnologia di sorveglianza e monitoraggio, senza coinvolgere interventi militari diretti. La sperimentazione si svolge nel poligono e si estende su un’area limitata, con l’obiettivo di valutare l’efficacia delle nuove soluzioni tecnologiche.

La minaccia non ha confini. È questo il principio che governa l’intera sperimentazione “Task Force X – Central Mediterranean” al Poligono di Torre Veneri, a pochi chilometri da Lecce. Le attività sono iniziate il 15 giugno e proseguiranno sino al 10 luglio con un impiego di circa800 risorse umane e una ottantina di aziende tra piccole e medie imprese locali e nazionali e realtà imprenditoriali della portata di Leonardo e Fincantieri, solo per menzionarne alcune. Il 2 luglio il ministro della Difesa Guido Crosetto ha visitato il Poligono nel pieno della sperimentazione che impiega più di 180 assetti tra quelli delle Forze Armate e quelli delle aziende in un dialogo che genera crescita e sviluppo del territorio senza precedenti. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Droni, sensori e intelligenza artificiale: a Torre Veneri prende forma la difesa del futuro

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