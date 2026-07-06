Dopo l'aggressione verbale di Ozkan, Nare ha perso il bambino. La serie turca torna in onda oggi e domani, lunedì 6 e martedì 7 luglio, dalle 14:45 alle 16:45. L’arresto di Kaya e l’arrivo di Zeynep nella villa degli Albora hanno modificato gli equilibri della trama, già precari.

D opo la pausa del weekend Far Away, la serie turca di Canale 5, torna in onda oggi e domani, lunedì 6 e martedì 7 luglio, dalle 14:45 alle 16:45. L’arresto di Kaya e l’arrivo di Zeynep nella villa degli Albora hanno alterato non pochi equilibri, già fragilissimi. Ma tutto sta per cambiare. Sadakat è disperata: ha paura che la posizione di Kaya può diventare ancora più scomoda. Per questo arriva a implorare Cihan: gli chiede di intervenire per tirare fuori il ragazzo dal carcere. Nel frattempo Ozkan scopre una fotografia in cui Nare e Sahin sono ritratti abbracciati. Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › Alya non si piega ai ricatti di Sadakat: le anticipazioni delle prossime puntate di “Far Away” Far Away, anticipazioni puntata 6 e 7 luglio, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo l'aggressione verbale di Ozkan, Nare perde il bambino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Far Away, anticipazioni puntate italiane dal 6 al 10 luglio: Nare perde il bambino

Far Away, anticipazioni 6 luglio 2026: Nare litiga con il marito e perde il bambino, Sahin le chiede…Nel doppio episodio di oggi, Nare si scontra con il marito e perde il bambino durante un litigio.

Temi più discussi: E' dovuta intervenire la polizia per lo sbarco coatto: passeggero si rifiuta di spostare la valigia dall'uscita di sicurezza, caos sul volo Napoli-Mykonos; Paura a Grosotto: una serata tranquilla si trasforma in un incubo; Aggressioni al personale sanitario, volantinaggio all'Ospedale all'Angelo; Ospedale, aggressioni e video sui social: infermieri e Cdls chiedono tutele.

La CSA Fiadel di Salerno difende l’operato della Polizia Municipale dopo un episodio di aggressione verbale da parte di un uomo in stato di alterazione, annunciando azioni… Approfondisci sul sito o su Liratv Play #eseiprotagonista #poliziamunicipale #ag x.com

Accoltellato a Milano, le parole shock di Lamin Saidilly dopo l'aggressione: Mi sono divertitoIl pm Elio Ramondini ha inviato la richiesta di convalida dell'arresto al gip per tentato omicidio. Il capo d'imputazione conferma la dinamica riferita dai testimoni dell'aggressione, avvenuta il 4 ... tg.la7.it

Rimini, maltrattamenti alla compagna convivente: arrestato 34enne dopo l’aggressione in casaRimini, una donna è stata soccorsa dopo l’aggressione in casa e refertata con 20 giorni di prognosi: arrestato il compagno convivente. lamilano.it