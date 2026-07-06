Donald Trump ancora contro Giorgia Meloni lo psicologo e l’effetto meme

Notizia in breve

Il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente criticato la premier italiana sui social, accompagnando gli attacchi con meme. L’obiettivo dichiarato, secondo uno psicologo, è di destabilizzare l’interlocutore facendo perdere la sua postura istituzionale. La polemica è ripresa dopo che Trump ha pubblicato contenuti offensivi e provocatori. La risposta della premier non si è fatta attendere, ma per ora non sono state annunciate misure ufficiali.