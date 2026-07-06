Donald Trump ancora contro Giorgia Meloni lo psicologo e l’effetto meme

Da lapresse.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente criticato la premier italiana sui social, accompagnando gli attacchi con meme. L’obiettivo dichiarato, secondo uno psicologo, è di destabilizzare l’interlocutore facendo perdere la sua postura istituzionale. La polemica è ripresa dopo che Trump ha pubblicato contenuti offensivi e provocatori. La risposta della premier non si è fatta attendere, ma per ora non sono state annunciate misure ufficiali.

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Ci risiamo: il presidente Usa Donald Trump torna ad attaccare via social la premier italiana Giorgia Meloni. Dal punto di vista psicologico, quello adottato da Trump a suon di meme “è un meccanismo molto noto: la provocazione non cerca solo di offendere, ma di far perdere all’altro la posizione adulta e istituzionale. Se Meloni risponde sullo stesso piano, amplifica il gioco; se tace, rischia di apparire passiva. È un doppio vincolo comunicativo. Per questo la scelta di non reagire può essere letta non come debolezza, ma come tentativo di mantenere il controllo della scena e riportare il conflitto sul piano politico-istituzionale”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è David Lazzari, presidente dell’Osservatorio Benessere Psicologico e Salute Benèpsys. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Donald Trump rompe relaciones con Giorgia Meloni

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