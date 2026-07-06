Il poliziotto indagato per lesioni aggravate in conseguenza degli scontri del derby di Torino non andrà ai domiciliari. È questa la decisione del gip, che non ha accolto la richiesta dei pm ma, sottolineano i suoi avvocati Lucietta Gai e Paolo Chicco, “è stata accolta la nostra tesi sull' assenza di esigenze cautelari ”. Gli avvocati ora si dicono “parzialmente soddisfatti”, il procedimento andrà avanti e l’agente dovrà comunque difendersi per il suo operato. L’agente, appartenente al Reparto Mobile di Torino, è accusato di aver “sparato” il fumogeno ad altezza uomo e a distanza ravvicinata durante le fasi più concitate, colpendo uno dei tifosi alla testa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Derby di Torino, il poliziotto non va ai domiciliari: sospeso per un anno dopo il fumogeno sul tifoso

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Tifoso ferito al derby di Torino, il poliziotto non va ai domiciliari

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