Delia ha tolto ‘partigiano’ da ‘Bella Ciao’ e gliel’hanno fatta pagare | Ho ricevuto minacce di morte Costretta a lasciare i social

Notizia in breve

Dopo aver sostituito la parola “partigiano” con “essere umano” in Bella Ciao, una cantante siciliana ha ricevuto minacce di morte e ha dovuto abbandonare i social. La cantante, finalista di X Factor 2025, ha raccontato di aver subito pressioni e intimidazioni a causa di questa modifica, che ha scatenato una forte reazione pubblica. La vicenda è stata discussa anche in un’intervista a Vanity Fair, evidenziando le conseguenze di un gesto che ha diviso l’opinione pubblica.