Delia ha tolto ‘partigiano’ da ‘Bella Ciao’ e gliel’hanno fatta pagare | Ho ricevuto minacce di morte Costretta a lasciare i social
Dopo aver sostituito la parola “partigiano” con “essere umano” in Bella Ciao, una cantante siciliana ha ricevuto minacce di morte e ha dovuto abbandonare i social. La cantante, finalista di X Factor 2025, ha raccontato di aver subito pressioni e intimidazioni a causa di questa modifica, che ha scatenato una forte reazione pubblica. La vicenda è stata discussa anche in un’intervista a Vanity Fair, evidenziando le conseguenze di un gesto che ha diviso l’opinione pubblica.
Delia Buglisi torna a parlare della polemica che l’ha travolta dopo il Concertone del Primo Maggio 2026. La cantante siciliana, finalista di X Factor 2025, racconta in un’intervista a Vanity Fair il prezzo pagato per aver modificato un verso di Bella Ciao, sostituendo la parola “partigiano” con “essere umano”. Una scelta che, nelle sue intenzioni, voleva essere un messaggio di pace, ma che ha innescato una valanga di contumelie e aggressioni verbali culminata, rivela l’artista a distanza di due mesi, in vere e proprie minacce di morte. L’intervista arriva nel giorno dell’uscita del suo nuovo album, “Sicilia Bedda”, mentre il singolo “Al mio paese”, realizzato insieme a Levante e Serena Brancale, continua a raccogliere consensi candidandosi tra i tormentoni dell’estate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
DELIA SPIEGA PERCHÉ HA TOLTO PARTIGIANO DA BELLA CIAO E LHA
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