Da ottobre 2025, la direzione del nuovo ente museale di Firenze comprende sette musei, tra cui la Galleria dell’Accademia e i Musei del Bargello. La nuova responsabile ha in programma di ampliare il pubblico, con particolare attenzione ai giovani, e di mostrare aspetti nascosti di mostre e restauri. È stata nominata a guidare questa struttura, che si propone di valorizzare il patrimonio attraverso iniziative rivolte a un pubblico più ampio.

A ndreina Contessa (Brescia, 1960) dall’ottobre 2025 è la direttrice del Gamb, nuovo ente che riunisce la Galleria dell’Accademia di Firenze e i Musei del Bargello. Laureata a Parma in Storia dell’Arte, ha conseguito il dottorato presso la Hebrew University of Jerusalem, dove ha insegnato per molti anni e dove è stata anche Capo Curatore del Nahon Museum of Italian Jewish Art. Esperta di arte ebraica e di iconografia biblica, ha diretto il MuseoStorico e il Parco del Castello di Miramare a Trieste. Vive a Firenze con il marito Raniero. I musei italiani danno la “Felicità”, ora anche con una App X Ore 6.30. «Mi siedo al computer. Ho la testa limpida per pensare, scrivere e progettare nel silenzio della città che si sveglia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Dall’autunno scorso è a capo di sette prestigiosi musei di Firenze, riuniti sotto la sua direzione. Tra i suoi progetti: attrarre un pubblico più ampio, con attenzione ai giovani. E raccontare il “dietro le quinte” di mostre e restauri

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