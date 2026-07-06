Dal Po in secca riemerge Borgofranco Il paese sommerso torna visibile
Il livello del Po si è abbassato, facendo riemergere il sito di Borgofranco, un borgo medievale scomparso nel 1808 a causa di un'alluvione. Il villaggio, fondato tra il XII e il XIII secolo, era stato sommerso dall'acqua e ora si può vedere di nuovo. La scoperta è legata alla diminuzione delle acque del fiume, che ha permesso di rinvenire alcuni resti del passato.
SUARDI (Pavia) Il Po in secca restituisce un importante reperto riconducibile all’antica Borgofranco (foto), il borgo medievale fondato tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo e definitivamente cancellato da una devastante alluvione nel 1808. Se da un lato la siccità che ha colpito la Lomellina continua a destare preoccupazione, dall’altro il livello eccezionalmente basso delle acque ha riportato alla luce un prezioso frammento di storia: un grande blocco in pietra costituito da un arco a volta, probabilmente appartenente a una chiesa o a un edificio di particolare rilievo. A individuare il reperto è stato il consigliere comunale Carmelo Mastrandrea, che ha immediatamente informato il sindaco Dario Biancardi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Dal Po in secca riemerge il vecchio borgo medievale di BorgofrancoIl borgo medievale di Borgofranco, situato sulle rive del Po, è riemerso a causa della secca del fiume.
Dal Po in secca riemerge il borgo scomparsoA causa del basso livello del Po, le rovine di Borgofranco sono riemerse vicino a Suardi.
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Ma quanti Borgofranco ci sono o ci sono stati? Oltre a Borgofranco d' Ivrea , nato nel 1272,( in provincia di Torino) e Borgofranco sul Po ( in Provincia di Mantova, nei giori scorsi, per la secca del Po , sono riaffiorati i ruderi di Borgofranco Laumeliinorum, in prov facebook
Dal Po in secca riemerge il vecchio borgo medievale di BorgofrancoLe rovine sono riaffiorate all'altezza di Suardi, a causa del basso livello del fiume. L’antico insediamento era stato sommerso da una piena del grande fiume nel 1808 ... ilgiorno.it
Dal Po in secca riemerge il borgo scomparsoLe rovine di Borgofranco riaffiora all'altezza di Suardi a causa del basso livello del fiume. Era stato sommerso da una piena nel 1808 ... ilgiorno.it