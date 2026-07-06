dal po in secca riemerge borgofranco il paese sommerso torna visibile

Notizia in breve

Il livello del Po si è abbassato, facendo riemergere il sito di Borgofranco, un borgo medievale scomparso nel 1808 a causa di un'alluvione. Il villaggio, fondato tra il XII e il XIII secolo, era stato sommerso dall'acqua e ora si può vedere di nuovo. La scoperta è legata alla diminuzione delle acque del fiume, che ha permesso di rinvenire alcuni resti del passato.