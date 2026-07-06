Dal Po in secca riemerge Borgofranco Il paese sommerso torna visibile

Da ilgiorno.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il livello del Po si è abbassato, facendo riemergere il sito di Borgofranco, un borgo medievale scomparso nel 1808 a causa di un'alluvione. Il villaggio, fondato tra il XII e il XIII secolo, era stato sommerso dall'acqua e ora si può vedere di nuovo. La scoperta è legata alla diminuzione delle acque del fiume, che ha permesso di rinvenire alcuni resti del passato.

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SUARDI (Pavia) Il Po in secca restituisce un importante reperto riconducibile all’antica Borgofranco (foto), il borgo medievale fondato tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo e definitivamente cancellato da una devastante alluvione nel 1808. Se da un lato la siccità che ha colpito la Lomellina continua a destare preoccupazione, dall’altro il livello eccezionalmente basso delle acque ha riportato alla luce un prezioso frammento di storia: un grande blocco in pietra costituito da un arco a volta, probabilmente appartenente a una chiesa o a un edificio di particolare rilievo. A individuare il reperto è stato il consigliere comunale Carmelo Mastrandrea, che ha immediatamente informato il sindaco Dario Biancardi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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