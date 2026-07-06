Da due anni… Covid Giuseppe Conte lo dice così e Fratelli d’Italia lo massacra

Giuseppe Conte ha dichiarato di essere disposto a dimettersi dalla commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid non appena sarà fissata la sua audizione. Il leader del Movimento 5 Stelle ha accusato la maggioranza di usare l’organismo come uno strumento di scontro politico. La polemica si inserisce nel confronto tra le forze politiche sulla gestione dell’indagine, che prosegue da due anni. Fratelli d’Italia ha criticato le dichiarazioni di Conte, giudicandole strumentali.

Nuovo scontro politico sulla Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha ribadito di essere pronto a dimettersi dalla commissione non appena sarà fissata la data della sua audizione, accusando la maggioranza di utilizzare l’organismo parlamentare come uno strumento di scontro politico. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex presidente del Consiglio ha affermato di aver chiesto da tempo di essere ascoltato dalla commissione. «Da due anni ho chiesto di essere audito e ho stabilito di comune accordo con i presidenti delle Camere di dimettermi non appena verrà concordata la data dell’audizione», ha dichiarato, sostenendo che il presidente della commissione, Marco Lisei di Fratelli d’Italia, non avrebbe dato seguito alla richiesta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Giuseppe Conte dovrebbe riferire in Commissione Covid perché gli italiani meritano trasparenza.

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