Durante un concerto allo stadio San Nicola, Max Pezzali ha dedicato alcuni minuti a Igor Protti, trasformando il palco in una panchina simbolica in ricordo del giocatore. L’evento si è svolto in una cornice musicale, con il cantante che ha reso omaggio alla figura di Protti, noto ex calciatore. La scena ha coinvolto il pubblico presente, creando un momento di commemorazione tra musica e sport.

Max Pezzali ha omaggiato Igor Protti nella “sua” Bari, durante il concerto allo stadio San Nicola, trasformando per alcuni minuti il palco in una panchina di memoria biancorossa. L’ex capitano del Bari, recentemente scomparso, è stato ricordato davanti a migliaia di spettatori con due maglie appese alle spalle del cantautore: il nome Protti e il numero 10, quello che per i tifosi baresi resta legato a una delle pagine più intense degli anni Novanta.Il tributo è arrivato durante «La dura legge del gol», brano degli 883 diventato nel tempo uno dei racconti più popolari del calcio vissuto fuori dalla retorica dei campioni invincibili. Pezzali era seduto su una panchina a rotelle, in una scenografia che richiamava il bordo campo e lo spogliatoio. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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