Il ministro della Difesa ha espresso preoccupazione riguardo a Roberto Vannacci, invitando a fare attenzione alla crescita del suo consenso. Tajani ha commentato le dichiarazioni di Trump, affermando che si autocommentano. L’ex partito di Vannacci si è posizionato fuori dalla coalizione di centrodestra, sostenendo il centrosinistra. La discussione si è svolta durante una trasmissione televisiva a Milano.

"Futuro Nazionale si è posto fuori dalla coalizione di centrodestra facendo da stampella al centrosinistra", ha detto poi Tajani parlando di Roberto Vannacci Il ministro della Difesa Guido Crosetto, ospite a Live In Milano, ha detto: “Attenzione a far crescere suo consenso” riferendosi a Robe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Ilgiornaleditalia.it - Crosetto attacca Vannacci: “Attenzione a far crescere suo consenso”, Tajani: “Dichiarazioni Trump si autocommentano” - VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Attacco a Dubai, il racconto di BigMama: «Continuiamo a sentire i missili sulla testa»

Notizie e thread social correlati

Meloni risponde a Trump: «Dichiarazioni totalmente inventate, io e l’Italia non imploriamo mai». E Tajani annulla il viaggio negli Usa – Il videoIl governo italiano ha respinto le dichiarazioni attribuite a un ex presidente statunitense, definendole completamente inventate.

Meloni risponde a Trump: «Dichiarazioni inventate, io e l’Italia non imploriamo mai». Mattarella chiama la premier, Tajani annulla il viaggio negli Usa – Il videoLa premier italiana ha risposto alle dichiarazioni di Donald Trump, definendole completamente inventate.