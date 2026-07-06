Crisi Italia-Usa nuovo affondo di Trump contro Meloni

Da tv2000.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Donald Trump ha nuovamente criticato pubblicamente la presidente del Consiglio italiano, pochi giorni dopo un precedente confronto avvenuto a metà giugno.

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Nuovo affondo di Donald Trump nei confronti di Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti torna a colpire personalmente la presidente del Consiglio a poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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