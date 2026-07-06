Dopo mesi di silenzi e assenze, un ex membro del governo chiede di essere ascoltato in commissione. La richiesta ha suscitato reazioni dure da parte di un altro partito, che ha risposto chiedendo le dimissioni prima di accogliere qualsiasi audizione. La vicenda riguarda la gestione della pandemia e le modalità di comunicazione del governo in quel periodo. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulla trasparenza delle responsabilità politiche.

Caso Covid, l’ultima puntata della saga sulla mancata audizione di Conte vira sul paradossale. La trama è sempre la stessa, ma le ultime evoluzioni sullo sviluppo della narrazione di Conte puntano ma rinnovare soggetto e sceneggiature delle polemiche. Al centro del plot resta sempre e comunque il leitmotiv del vittimismo e della mistificazione, che non conoscono tregua. Giuseppe Conte continua a portare la sua disperata guerriglia mediatica contro la Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, tentando di accreditare ad ogni richiamo e ad ogni dichiarazione pubblica, la strategia del ribaltamento. Dunque ora l’ex premier rivendica un’audizione immediata, fingendo di ignorare la conditio sine qua non istituzionale: per essere ascoltati bisogna prima dimettersi da membri della Commissione stessa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Covid, dopo i silenzi e le fughe ora Conte preme per essere audìto. FdI gela il bluff: “Prima si dimetta e poi si metta in fila”

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