Costumi spariti prima del concerto al Forte di Bard | la cantante sale sul palco con un look creato all' ultimo minuto dallo stylist Cristiano Bargi

Notizia in breve

Il 4 luglio, prima di salire sul palco al Forte di Bard, la cantante ha scoperto che i costumi erano scomparsi. Per l’occasione, il stylist Cristiano Bargi ha creato un look all’ultimo minuto. La cantante ha deciso di portare avanti il concerto indossando l’abito improvvisato, senza ulteriori ritardi o cambi di programma. La performance si è svolta regolarmente, con il pubblico presente che ha assistito alla serata senza variazioni.