Costumi spariti prima del concerto al Forte di Bard | la cantante sale sul palco con un look creato all' ultimo minuto dallo stylist Cristiano Bargi
Il 4 luglio, prima di salire sul palco al Forte di Bard, la cantante ha scoperto che i costumi erano scomparsi. Per l’occasione, il stylist Cristiano Bargi ha creato un look all’ultimo minuto. La cantante ha deciso di portare avanti il concerto indossando l’abito improvvisato, senza ulteriori ritardi o cambi di programma. La performance si è svolta regolarmente, con il pubblico presente che ha assistito alla serata senza variazioni.
C ’è chi di fronte a un imprevisto si blocca. E c’è chi, come Arisa, lo trasforma in un’occasione per cambiare i piani. Il 4 luglio la cantante era attesa al Forte di Bard ( Valle d’Aosta) per una tappa del suo tour estivo — quello che la sta portando in giro per l’Italia a ripercorrere i suoi grandi successi, dalle canzoni degli inizi al nuovo album Foto Mosse, uscito il 17 aprile. Una volta atterrata all’aeroporto di Torino, ha scoperto che il bagaglio era sparito. Dentro c’era tutto l’occorrente per il concerto, compresi i costumi di scena. Risultato? È salita sul palco vestita con una tovaglia all’uncinetto comprata al mercatino dell’usato. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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