Continassa Juve | Carnevali nuovo ad prende il posto di Comolli Mondiali in corso e JTC svuotato

Il nuovo amministratore delegato della Continassa è stato nominato, sostituendo il precedente. La squadra sta affrontando un periodo di svuotamento del settore giovanile, con il focus sui prossimi impegni ufficiali. In vista delle partite in programma, si registrano infortuni e tempi di recupero variabili, mentre alcuni giocatori sono diffidati. La rosa e le condizioni dei singoli giocatori sono aggiornate quotidianamente, con attenzione alle eventuali variazioni nelle formazioni.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus cambia. La stagione difficile e le ultime vicende di calciomercato hanno portato John Elkann a dare il benservito a Comolli e affidarsi a Carnevali. Mondiali in corso intanto e Continassa svuotata. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Probabili formazioni : le possibili scelte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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