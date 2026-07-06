Il leader del Movimento 5 Stelle ha criticato la presidente del Consiglio durante un convegno a Roma, affermando che le parole di Donald Trump devono essere respinte. Ha anche accusato la premier di aver seguito in tutto l’ex presidente statunitense, senza specificare i dettagli degli impegni in materia di difesa. Nessuna altra informazione è stata fornita sui contenuti delle affermazioni o sui contesti specifici.

Milano, 6 lug. (askanews) - Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte attacca Giorgia Meloni sugli impegni assunti in materia di difesa. A un convegno organizzato dalle Acli a Roma, Conte dice che le parole di Donald Trump vanno respinte, ma accusa la presidente del Consiglio di averlo "assecondato in tutto". "Dobbiamo respingere al mittente le dichiarazioni di Trump - afferma Conte - ma certo che Giorgia Meloni lo ha assecondato in tutto e adesso ne paghiamo le conseguenze. Perché ci sono impegni folli, insostenibili, che ricadranno sulle spalle dei nostri figli e dei nostri nipoti. Ecco perché tocca a noi prendere in mano questo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Conte: Respingiamo parole Trump, ma Meloni lo ha assecondato in tutto

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