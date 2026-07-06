Un rappresentante di EPIC ha sottolineato l’importanza di considerare tutta la filiera agricola. Ha evidenziato che spesso si concentra l’attenzione sul cibo, ma si dimentica che l’agricoltura rappresenta un sistema complesso e interconnesso. La discussione riguarda la necessità di affrontare le questioni agricole in modo più ampio, includendo tutti gli aspetti della produzione e distribuzione.

Roma, 6 lug. (askanews) - "C'è molta enfasi sul cibo, ma a volte ci dimentichiamo che l'agricoltura è un sistema inteconnesso di vari prodotti in equilibrio fra loro" ha detto Antonios Nestoras, founder and director di EPIC, intervenuto all'evento Connact - Summer Workshop, "Autonomia e competitività dell'UE: l'agroalimentare, la salute e il digitale". E ha aggiunto "Se pensiamo alla sicurezza alimentare dobbiamo considerare tutta la filiera agricola". L'evento si è tenuto nei giorni scorsi al Parlamento europeo e che ha visto un confronto fra rappresentanti delle istituzioni con associazioni, stakeholder e aziende italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Connact, Nestoras (EPIC): considerare tutta filiera agricola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

De Cecco acquista RossoGargano: controllo totale sulla filiera agricolaDe Cecco ha acquisito RossoGargano, ottenendo il controllo completo sulla filiera agricola di pomodoro.

Cirio Agricola, con la Filiera bianca della Fagianeria un nuovo modello di agricoltura sostenibileUn nuovo modello di agricoltura sostenibile si sviluppa con Cirio Agricola e la Filiera bianca della Fagianeria.