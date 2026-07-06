Concerto di Ultimo a Tor Vergata sequestrate oltre 7mila bevande abusive

Durante il concerto di Ultimo a Tor Vergata, ieri sera, sono state sequestrate oltre 7.000 bevande considerate abusive. La Polizia Locale di Roma Capitale ha impiegato centinaia di agenti per gestire l’evento, che ha attirato migliaia di persone nell’area dedicata. Non sono stati riportati altri dettagli riguardo alle operazioni di controllo o ai soggetti coinvolti.

Roma, 6 luglio 2026 – Centinaia di agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono stati impiegati a Tor Vergata in occasione del concerto di Ultimo, che nella serata di ieri ha richiamato migliaia di persone nell’area dell’evento. Il Comando Generale ha predisposto un ampio dispositivo operativo, articolato su più fronti, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei partecipanti e l’ordinato svolgimento della manifestazione, in coordinamento con le altre forze di polizia. I servizi hanno riguardato la viabilità, la vigilanza del territorio, l’assistenza alla cittadinanza e i controlli mirati contro i fenomeni di abusivismo commerciale. Controlli antiabusivismo a Tor Vergata. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Concerto di Ultimo sold out, oscurato sito truffa che vendeva falsi biglietti

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