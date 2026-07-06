Il Como ha presentato un’offerta significativa all’Union Saint-Gilloise per l’esterno Anan Khalaili, entrando nella corsa al giocatore che coinvolge anche l’Inter. La trattativa si sta intensificando, con il club italiano che ha fatto un’offerta pesante. La decisione sul trasferimento dipenderà dall’accordo tra le parti coinvolte, mentre l’Union Saint-Gilloise valuta le proposte ricevute. La trattativa riguarda il passaggio del calciatore, senza ulteriori dettagli sulle cifre o le tempistiche.

Como, inserimento a sorpresa nella corsa all’esterno dell’Union Saint-Gilloise, Anan Khalaili: è sfida totale all’Inter sul mercato. La corsa per Anan Khalaili si accende. L’ Inter continua a lavorare per l’esterno dell’ Union Saint-Gilloise, considerato uno dei profili più interessanti per rinforzare la corsia destra, ma nelle ultime ore si sarebbe inserito con decisione anche il Como. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Secondo quanto riferito dal giornalista Sacha Tavolieri, il club lombardo avrebbe deciso di provare il sorpasso sui nerazzurri, presentando una prima proposta ufficiale alla società belga. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Como, tentativo di sorpasso sull’Inter per Khalaili: offerta pesante all’Union Saint-Gilloise

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