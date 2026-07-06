Como ora viene il difficile | i nodi tra italiani liste Uefa e Fair play

A Como, si sono aperti nuovi problemi legati alle norme Uefa e al fair play finanziario. La questione riguarda le restrizioni per le liste dei giocatori e le restrizioni economiche imposte dalla normativa europea. Contestualmente, il club sta valutando investimenti su alcuni calciatori, tra cui Nico Paz, Cambiaghi, Chiesa e Luca Pellegrini, in relazione alle risorse disponibili e alle esigenze del team.

Ma se hai sessanta milioni, è meglio investirli su Nico Paz, Palestra o magari - perché si è parlato anche di loro - su Cambiaghi, Chiesa e Luca Pellegrini? La domanda può sembrare in qualche modo surreale, ma risponde invece alle esigenze personali, ed economiche, di un club. In questo caso del Como, perché è di lui che stiamo parlando. Ora non c’è dubbio che riprendersi il talento argentino dal Real Madrid sia stata un’operazione suggestiva e gratificante, considerando il valore del giocatore, quello che ha già dimostrato sulle rive del lago, il suo attaccamento ai colori e la stima profonda che hanno per lui i dirigenti, Fabregas e i tifosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Possiamo andare direttamente al lago di Como dopo essere atterrati a Milano? reddit

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