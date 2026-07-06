Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si è svolto sabato 4 luglio nel Castello Xirumi in provincia di Siracusa. La cerimonia ha coinvolto familiari, amici e fan, creando un'atmosfera da favola. Tra i dettagli, un particolare sconcertante riguarda il figlio della coppia, Cesare, che ha attirato l’attenzione senza ulteriori specifiche. La giornata è stata ricordata come un momento speciale, con emozioni condivise da tutti i presenti.

l matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ha regalato emozioni indimenticabili a familiari, amici e fan. La coppia ha pronunciato il fatidico sì sabato 4 luglio nella suggestiva cornice del Castello Xirumi di Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa, trasformando la giornata in una vera favola. Dopo il rito civile celebrato nel municipio di Militello in Val di Catania, località cara a Michelle Hunziker, dove la conduttrice trascorreva le estati da bambina e paese natale di Pippo Baudo, alle 18 ha preso il via la cerimonia principale. I festeggiamenti sono durati tre giorni e hanno coinvolto circa 200 invitati, con ogni dettaglio curato nei minimi particolari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Com’è possibile?”. Matrimonio Aurora Ramazzotti, il dettaglio sconcertante sul figlio Cesare

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Matrimonio Aurora Ramazzotti: Le Critiche Sull'Abito Da Sposa

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“E no, così proprio no”. Aurora Ramazzotti choc generale al matrimonio: tutti notano il dettaglio. E un assenza pesantissimaAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati, con la cerimonia che ha attirato l’attenzione per un dettaglio evidente.

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Un giorno di festa è il primo EP di #AuroraRamazzotti, regalo per il marito Goffredo Cerza nel giorno del loro matrimonio #LA15 @kaneepa @PietroFichtner [Credits video Giorgia Cucchiella / Foto Daniele & Marilia via ufficio stampa] x.com

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