Come è andata la stagione di Balerdi con il Marsiglia? C’è un dato che piace molto a Spalletti

Notizia in breve

Balerdi ha disputato una stagione con il Marsiglia che ha attirato l'attenzione, portando a un ritorno in auge nel settore difensivo. Durante la partita, ha mostrato solidità e attenzione, contribuendo alla fase difensiva della squadra. Spalletti ha espresso soddisfazione per le sue prestazioni, evidenziando un miglioramento rispetto alle stagioni precedenti. La partita si è conclusa con una vittoria, con Balerdi protagonista in alcune azioni chiave. La Juventus ha mostrato segnali di miglioramento, ma senza risultati definitivi.