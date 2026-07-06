Come è andata la stagione di Balerdi con il Marsiglia? C’è un dato che piace molto a Spalletti
Balerdi ha disputato una stagione con il Marsiglia che ha attirato l'attenzione, portando a un ritorno in auge nel settore difensivo. Durante la partita, ha mostrato solidità e attenzione, contribuendo alla fase difensiva della squadra. Spalletti ha espresso soddisfazione per le sue prestazioni, evidenziando un miglioramento rispetto alle stagioni precedenti. La partita si è conclusa con una vittoria, con Balerdi protagonista in alcune azioni chiave. La Juventus ha mostrato segnali di miglioramento, ma senza risultati definitivi.
di Francesco Spagnolo Balerdi è ritornato di nuovo in auge per quanto riguarda la difesa della Juventus. Ecco come è andata la partita dell’argentino. Il calciomercato della Juventus continua a muoversi con decisione alla ricerca di rinforzi mirati per il reparto arretrato, e il nome di Balerdi è finito prepotentemente sotto i riflettori della dirigenza bianconera. Il difensore centrale argentino, reduce da una stagione importante con il Marsiglia, rappresenta un profilo moderno e versatile, capace di abbinare un’eccellente solidità nei duelli individuali a una spiccata qualità nell’impostazione della manovra dal basso. Esaminando nel dettaglio le statistiche con il Marsiglia in Ligue 1 nell’ultima stagione del difensore, emerge chiaramente l’assoluta centralità del giocatore nello scacchiere della squadra francese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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