Colosseo blindato dopo l’assalto ai vigili | 10 arresti

Dopo l’assalto di un gruppo di giovani agli agenti della Polizia Locale e i danni nella zona del Colosseo, sono stati effettuati dieci arresti. Le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli nell’area del monumento e di via dei Fori Imperiali, per prevenire ulteriori incidenti. Sono stati sequestrati alcuni oggetti e materiali utilizzati durante gli scontri. Il luogo è stato messo sotto stretta sorveglianza per tutta la notte.

Roma, 6 luglio 2026 – Maxi operazione delle Forze dell’ordine nell’area del Colosseo e di via dei Fori Imperiali, dopo gli episodi di degrado, i fuochi accesi nella zona monumentale e l’assalto agli agenti della Polizia Locale da parte di un gruppo di giovani. Su indicazione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è stata ulteriormente rafforzata l’attività di contrasto ai fenomeni di microcriminalità, disturbo alla quiete pubblica e illegalità diffusa. A partire dalle 18 di ieri, Carabinieri e Polizia di Stato hanno cinturato l’intera area, chiudendo tutte le direttrici di accesso al Colosseo e ai Fori Imperiali. Nel corso dei controlli sono state identificate oltre 350 persone, in prevalenza di origine extracomunitaria, presenti nella zona del sito archeologico. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Colosseo, l'assalto dei maranza agli agenti si conclude con 10 arresti oltre a 9 denunce e 350 identificatiDieci persone sono state arrestate e altre nove denunciate dopo aver aggredito una pattuglia della Polizia Locale davanti al Colosseo.

Roma Colosseo, maranza rubano l'auto dei vigili urbani davanti ai turisti: inseguiti e bloccati. Tre arrestiUna notte al Colosseo, tre giovani hanno circondato un'auto dei vigili urbani e uno di loro si è seduto al volante.

Argomenti più discussi: Lame e droga, blitz a Roma. Ok di Meloni: Lo Stato c'è; Forze dell'ordine blindano il Colosseo dopo i disordini a Roma.

Dopo i disordini al Colosseo, maxi-operazione della poliziaCinturata ieri sera la zona fino ai Fori imperiali da Polizia e Carabinieri. Bilancio di 350 identificati, dieci arrestati e nove denunce ... avvenire.it

Blitz al Colosseo, 350 identificati e 10 arresti in maxi operazione sicurezzaCarabinieri e Polizia controllano l’area dei Fori Imperiali dopo i disordini: arresti, denunce e rafforzamento dei presidi ... rainews.it