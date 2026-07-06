Classica al Tramonto 2026 | musica e intelligenza artificiale
La rassegna Classica al Tramonto tornerà nel 2026, combinando musica e intelligenza artificiale. Organizzata dall’Istituzione Universitaria dei Concerti, questa edizione estiva coinvolge il settore culturale romano e si focalizza su un’integrazione tra arte e tecnologia, con eventi che uniscono performance musicali e innovazioni digitali. La manifestazione si svolgerà durante i mesi estivi e mira a coinvolgere un pubblico vario, puntando a valorizzare il rapporto tra musica classica e strumenti tecnologici avanzati.
L’industria creativa incontra la natura. Il settore culturale romano si prepara ad accogliere la nuova edizione della rassegna estiva organizzata dall’Istituzione Universitaria dei Concerti. Il palcoscenico naturale del Museo Orto Botanico della Sapienza Università di Roma si trasforma in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per l’industria creativa, offrendo al pubblico una programmazione che unisce in modo strutturale la tradizione musicale e le nuove frontiere della sperimentazione. L’iniziativa rappresenta un momento cruciale per l’economia della cultura capitolina, richiamando talenti nazionali e internazionali in un contesto che valorizza il patrimonio paesaggistico e accademico della città, consolidando il ruolo di Roma come polo attrattivo per le arti performative e la ricerca applicata alla cultura. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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