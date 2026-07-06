Classica al Tramonto 2026 | musica e intelligenza artificiale

Notizia in breve

La rassegna Classica al Tramonto tornerà nel 2026, combinando musica e intelligenza artificiale. Organizzata dall’Istituzione Universitaria dei Concerti, questa edizione estiva coinvolge il settore culturale romano e si focalizza su un’integrazione tra arte e tecnologia, con eventi che uniscono performance musicali e innovazioni digitali. La manifestazione si svolgerà durante i mesi estivi e mira a coinvolgere un pubblico vario, puntando a valorizzare il rapporto tra musica classica e strumenti tecnologici avanzati.