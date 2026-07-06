Clara Damari il prodigio di Livorno | a 13 anni è la regina della dama italiana | E ora voglio una medaglia

Notizia in breve

A 13 anni, Clara Damari è stata incoronata campionessa italiana di dama. La giovane, insieme ai suoi due fratelli, ha ottenuto il titolo in una competizione nazionale. Clara ha dichiarato di desiderare ora una medaglia ufficiale. La famiglia, originaria di una città toscana, ha già vinto diversi titoli nelle categorie giovanili. La ragazza si è distinta per la sua abilità nel gioco e per la presenza di spirito durante la gara.