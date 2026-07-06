Clara Damari il prodigio di Livorno | a 13 anni è la regina della dama italiana | E ora voglio una medaglia
A 13 anni, Clara Damari è stata incoronata campionessa italiana di dama. La giovane, insieme ai suoi due fratelli, ha ottenuto il titolo in una competizione nazionale. Clara ha dichiarato di desiderare ora una medaglia ufficiale. La famiglia, originaria di una città toscana, ha già vinto diversi titoli nelle categorie giovanili. La ragazza si è distinta per la sua abilità nel gioco e per la presenza di spirito durante la gara.
Il destino era già scritto nel cognome: Damari. Quello di Clara, Anna e Giulio, tre fratelli giovanissimi eppure già campioni di dama. Originari, manco a dirlo, di Livorno, eccellenza assoluta della disciplina: il Circolo Damistico Livornese, fondato nel 1925, è uno dei più antichi in Italia «e il più vincente, per distacco», rivendica Michele Borghetti, considerato il miglior giocatore italiano di sempre al punto da essere ribattezzato «il Maradona della dama». È lui oggi a trasmettere passione e segreti dello «sport della mente» alla generazione d’oro dei Damari. «Abbiamo un armadio pieno di coppe e medaglie, servirebbe un’altra stanza», scherza mamma Giulia. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
Segui gli aggiornamenti su Livorno.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Italiana morta a Mykonos, il compagno: "Ora vivo per nostra figlia, voglio giustizia"
Leggi anche: Francesco Pernici si illumina: “Botta di adrenalina enorme”. E rilancia: “Voglio scendere sotto 1’43” per una medaglia”