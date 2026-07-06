Una donna di 38 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta da un albero nei pressi del lago di Nemi, nei Castelli Romani. È stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo. Le sue condizioni sono considerate gravi. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una donna di 38 anni residente a Cisterna di Latina è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta da un albero nei pressi del lago di Nemi, ai Castelli Romani. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica 5 luglio, in via Perino. La caduta da circa tre metri. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava a Nemi per una gita e sarebbe salita su un albero vicino al lago. Per cause ancora da accertare, forse in seguito alla rottura di un ramo, è precipitata da un’altezza di circa tre metri. Durante la caduta è stata colpita all’addome da un ramo, che le ha provocato una profonda ferita. Il trasferimento in eliambulanza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Cisterna, cade da un albero al lago di Nemi: 38enne grave al San Camillo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nemi: precipita dal tempio di Diana, grave un 38enne. L'area era chiusaUn uomo di 38 anni è caduto da oltre cinque metri nel Tempio di Diana Nemorense, ai Castelli Romani.

Giallo vicino al lago di Nemi: trovato cadavere in un dirupoUn uomo è stato trovato senza vita in un dirupo di un'area boschiva vicino al lago di Nemi.

Temi più discussi: Nemi, 37enne cade da un albero al lago e un ramo resta conficcato nel petto: è al San Camillo in gravi condizioni; Nemi, cade da un albero sulla riva del lago: grave una 37enne; Nemi, cade dall’albero e un ramo le si conficca nel petto: grave donna di 37 anni; Cade da un albero sulla riva del lago: grave una 37enne di Cisterna.

Nemi, cade da un albero sulla riva del lago: grave una 37enneLa donna è precipitata dopo il cedimento di un ramo sulla spiaggia della Fiocina. Trasferita in elicottero al San Camillo, è ricoverata in gravi condizioni ... rainews.it

Nemi, 37enne cade da un albero al lago e un ramo resta conficcato nel petto: è al San Camillo in gravi condizioniNemi, una ragazza di 37 anni in tarda mattinata nel tentativo di cercare un po' di refrigerio e ombra sulla spiaggia denominata ... msn.com