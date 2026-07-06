Chris Gotterup ha vinto il John Deere Classic con un’ultima giornata da 62 colpi, nove sotto il par. La sua rimonta di 11 posizioni nelle ultime 18 buche gli ha permesso di conquistare il terzo titolo del 2026 sul PGA Tour. Con questa vittoria, Gotterup si posiziona al settimo posto nel ranking mondiale. La sua performance ha sorpreso, recuperando terreno e superando i favoriti nel finale.

Straordinaria rimonta di Chris Gotterup, che per vincere il John Deere Classic e beffare tutti i favoriti del terzo giro s’inventa qualcosa di epico. Ultime 18 buche da 62, 9 colpi sotto il par, 11 posizioni recuperate e terzo successo del 2026 sul PGA Tour, che lo trascina al numero 7 del ranking mondiale. -20 il suo score complessivo, che a questo punto fa nascere davvero una domanda: siamo di fronte a uno dei giocatori che avrà maggior impatto nelle prossime stagioni? Potrebbe essere. Intanto la rimonta riesce anche su Max Homa, che pure gira anch’egli in modo magnifico nell’ultima domenica, ma più di un -7 che lo porta a -19 non riesce a fare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chris Gotterup piazza un ultimo giro epico e vince il John Deere Classic

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