Chi ha preso il bouquet al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce | spunta il nome inaspettato FOTO

Durante il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, tenutosi il 3 luglio 2026 al Madison Square Garden di New York, è stato condiviso il nome di una persona non prevista tra chi ha preso il bouquet. La notizia si diffonde attraverso foto e testimonianze degli ospiti presenti, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sull’identità di chi ha raccolto il mazzo. La cerimonia ha attirato l’attenzione di media e pubblico, con commenti su vari aspetti dell’evento.

Il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, celebrato il 3 luglio 2026 al Madison Square Garden di New York, continua a far parlare di sé grazie ai dettagli condivisi dagli ospiti presenti. L’ultimo capitolo di questa favola moderna riguarda un momento tradizionale ma sempre emozionante: il lancio del bouquet della sposa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ashley Smith (@iameashleysmith) A catturare il prezioso mazzo di fiori è stata Ashley Smith, sorella di Trey Smith, giocatore della linea offensiva dei Kansas City Chiefs e compagno di squadra dello sposo. Ashley ha condiviso la sua gioia su Instagram il 5 luglio con un carosello di foto accompagnato da una didascalia entusiasta: “ Ho celebrato una storia d’amore incantevole. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

She sat at the wrong table and mistook a cold CEO for her date. He fell for her & flash-married her!

Notizie e thread social correlati

Quanto è costato il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce?Il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce avrebbe avuto un costo elevato, secondo i rumor.

Taylor Swift e Travis Kelce, accordo di riservatezza per gli invitati al matrimonioGli invitati al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce hanno firmato un accordo di riservatezza.

Temi più discussi: Chi è Abigail Anderson, l'amica di sempre che potrebbe essere la damigella d'onore di Taylor Swift; Nozze Taylor Swift e Travis Kelce, i nomi delle possibili damigelle; Il giorno del sì blindato di Taylor Swift, Mamdani un suo fan; Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati al Madison Square Garden in nozze sfarzose e intime.

L’abito da sposa di Taylor Swift resta ancora segretissimo, ma intanto il matrimonio con Travis Kelce ha già avuto il suo red carpet: dagli abiti lunghi agli smoking, ecco cosa hanno indossato gli invitati x.com

Taylor Swift vince! Chi è stato il musicista maschile definitorio degli anni 2010? reddit

Chi ha preso il bouquet al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce: spunta il nome inaspettato (FOTO)Ecco chi è la fortunata invitata che ha preso il bouquet al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce al Madison Square Garden. Le foto e i dettagli dell'evento del 3 giugno a New York. cinemaserietv.it

Taylor Swift, svelato chi ha preso il bouquet al matrimonio con Travis Kelce: il gesto che ha incuriosito tuttiÈ stata Ashley Smith, sorella del giocatore NFL Trey Smith, ad afferrare il bouquet di Taylor Swift durante il matrimonio con Travis Kelce ... rumors.it