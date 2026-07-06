Chi ha preso il bouquet al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce | spunta il nome inaspettato FOTO
Durante il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, tenutosi il 3 luglio 2026 al Madison Square Garden di New York, è stato condiviso il nome di una persona non prevista tra chi ha preso il bouquet. La notizia si diffonde attraverso foto e testimonianze degli ospiti presenti, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sull’identità di chi ha raccolto il mazzo. La cerimonia ha attirato l’attenzione di media e pubblico, con commenti su vari aspetti dell’evento.
Il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, celebrato il 3 luglio 2026 al Madison Square Garden di New York, continua a far parlare di sé grazie ai dettagli condivisi dagli ospiti presenti. L’ultimo capitolo di questa favola moderna riguarda un momento tradizionale ma sempre emozionante: il lancio del bouquet della sposa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ashley Smith (@iameashleysmith) A catturare il prezioso mazzo di fiori è stata Ashley Smith, sorella di Trey Smith, giocatore della linea offensiva dei Kansas City Chiefs e compagno di squadra dello sposo. Ashley ha condiviso la sua gioia su Instagram il 5 luglio con un carosello di foto accompagnato da una didascalia entusiasta: “ Ho celebrato una storia d’amore incantevole. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
She sat at the wrong table and mistook a cold CEO for her date. He fell for her & flash-married her!
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