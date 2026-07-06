Un giovane calciatore ha perso la vita in un incidente stradale in via Oberdan, a Canaro nel Rodigino. L’auto coinvolta è finita nel canale, lasciando tracce di percorrenza lungo l’argine: linee dritte e parallele, senza segni di frenata. Sul luogo sono stati trovati i resti del veicolo e tracce di pneumatici. La scena è stata sequestrata per le indagini. La vittima aveva 22 anni ed era conosciuta nel mondo del calcio locale.

Ferrara, 6 luglio 2026 - Sull’argine le lunghe tracce parallele lasciate dalle ruote. Non i segni di una frenata disperata. Ma linee perfettamente dritte, quelle di un’auto lanciata al buio verso la morte in via Oberdan, a Canaro nel Rodigino. Neanche un guardrail per fermare la macchina, poi il volo nelle acque del Poazzo. Un canale antico che attraversa il paese. Qui l’auto si è ribaltata e inabissata, tra le correnti nervose e spesso letali. È morto così ieri mattina Matteo Fabbri, 22 anni, residente a Riva del Po. L’allarme è scattato intorno alle 3. Il giovane pare fosse di ritorno da una serata con gli amici e, probabilmente, si trovava in zona dopo averne riaccompagnato uno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi era Matteo, il giovane calciatore finito con l’auto nel canale: “Tragedia che ci colpisce tutti da vicino”

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