Chi è il tentatore Andrea Turino Hulk che ha fatto infuriare Gabriele | due ex vip e un passato che nessuno si aspetta
È bastato un episodio, una telecamera colpita con violenza e un fidanzato fuori controllo per trasformarlo nel personaggio del momento. Andrea Turino, ribattezzato semplicemente Hulk da Gabriele Govoni durante la seconda puntata di Temptation Island 2026, è diventato in poche ore uno dei volti più discussi della televisione italiana. Ma dietro il soprannome da supereroe e il fisico imponente che hanno conquistato le telecamere di Canale 5, si nasconde una storia che va ben oltre il villaggio dei tentatori. Per il pubblico di Temptation Island è semplicemente Andre, il single che ha creato un legame particolare con Sara Palumbieri, innescando la furia del fidanzato Gabriele. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Temptation Island 2026 - Gabriele scappa e raggiunge il villaggio delle fidanzate
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Temptation Island, Gabriele perde il controllo e corre dalla fidanzata: ma chi è davvero “Hulk”, il tentatore che ha fatto esplodere il caosDurante la seconda puntata di Temptation Island, un concorrente ha lasciato improvvisamente il gruppo e si è diretto verso la sua fidanzata.
Temi più discussi: Andrea Turino, chi è il tentatore di Sara a Temptation Island?; Chi è Andrea Turino, tentatore di Sara a Temptation Island: imprenditore agricolo ed ex fidanzato di Dayane Mello; Andrea Turino di Temptation Island 2026: chi è il single tentatore ribattezzato Hulk?; Temptation Island, chi è Andrea Turino il tentatore Hulk che fa impazzire Sara e infuriare Gabriele.
Chi è Andrea Turino, il tentatore Hulk di Temptation Island: le ex famose e la strage a cui è sopravvissuto x.com
Sono contento di essere riuscito a liberare Sara e a far scoppiare questa coppia piena di malessere. Andrea Turino è uno dei volti più chiacchierati della nuova edizione di Temptation Island. Dopo la sua prima apparizione nel villaggio, il tentatore ha attirato facebook
Andrea Turino, chi è il tentatore di Temptation Island? Età, altezza, ex e incidenteAndrea Turino è uno dei tentatori di Temptation Island che ha suscitato maggiore interesse. Ecco qualche informazione su di lui. novella2000.it
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