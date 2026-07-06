Charlotte Casiraghi ha partecipato alla cerimonia di premiazione del Longines Global Champions Tour Grand Prix a Monaco, indossando un completo total white. La sua presenza ha rafforzato il suo ruolo di figura di stile, capace di esprimere un’eleganza senza tempo con naturalezza.

Charlotte Casiraghi ha preso parte alla cerimonia di premiazione del Longines Global Champions Tour Grand Pr ix a Monaco, confermando ancora una volta il suo ruolo di icona di stile capace di interpretare con naturalezza un’eleganza senza tempo. Il total white si conferma tra le tendenze moda dell’estate 2026, grazie a una visione raffinata che punta su linee pulite, dettagli ricercati e accessori discreti. Charlotte Casiraghi alla cerimonia di premiazione del Longines Global Champions Tour Grand Prix a Monaco (IPA) Per l’occasione, la royal rilancia il look da brava ragazza con un abito midi bianco dal taglio classico. La silhouette essenziale è definita da uno scollo tondo e da una linea morbida che sfiora la figura con estrema semplicità, confermando il fascino intramontabile dei capi minimalisti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Charlotte Casiraghi ha preso parte alla cerimonia di premiazione del Longines Global Champions Tour Grand Prix a Monaco con un total white

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