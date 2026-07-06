L'Inter sta continuando i contatti con il giocatore e il suo entourage per portarlo in nerazzurro, ma il Como resta in corsa come possibile destinazione. Al momento, non ci sono accordi definitivi né acquisti conclusi. La società nerazzurra sta valutando le opzioni senza aver finalizzato ancora l’operazione. Chalobah potrebbe trasferirsi in Italia, ma la trattativa con il Como rimane aperta. La situazione rimane in evoluzione, senza ulteriori dettagli ufficiali.

di Stefano Cori Chalobah resterebbe ancora in corsa per diventare il nuovo difensore centrale dell’Inter. In lizza però c’è anche il ricchissimo Como. L’Inter continua a muoversi in sede di calciomercato senza però arrivare, almeno per il momento, ad un acquisto. Anan Khalaili è il nome per la fascia destra e sembrerebbe sempre più vicino. L’altro nome caldo al momento è quello di Trevoh Chalobah. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio account X, in casa Inter stanno proseguendo i contatti con il Chelsea e con il difensore centrale inglese. Resta un’opzione, considerando che a Cristian Chivu potrebbero servire anche due nuovi difensori. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Chalobah all’Inter, proseguono i contatti con il club nerazzurro: resta in corsa anche il Como!

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Inter cambia piano dopo il colpo sfumato

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