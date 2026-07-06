Cesare Cremonini dedica a Ultimo parole che emozionano | il motivo del suo successo non è quello che molti pensano

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha attirato circa 250mila persone, diventando uno degli eventi più seguiti negli ultimi tempi. Cesare Cremonini ha dedicato parole che hanno emozionato il pubblico, commentando il successo di Ultimo e svelando che il motivo della sua popolarità non è quello che molti pensano. La serata ha riscosso grande attenzione e ha lasciato un’impressione duratura tra gli spettatori.

Il concerto dei record di Ultimo a Tor Vergata, che sabato ha richiamato circa 250mila spettatori, continua a far parlare anche a distanza di giorni. Tra i messaggi che hanno colpito maggiormente fan e addetti ai lavori c’è quello pubblicato da Cesare Cremonini, che ha voluto dedicare al cantautore romano una lunga riflessione destinata a diventare uno dei tributi più significativi ricevuti dopo lo storico evento. Poco prima che Niccolò Moriconi salisse sul palco, il cantautore bolognese aveva condiviso un post sui social che andava ben oltre un semplice augurio. Dichiarazione “Complimenti Nic, Ultimo. Stasera prenditi tutto, te lo meriti.... 🔗 Leggi su Screenworld.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Eros Ramazzotti a San Siro: il concerto evento con Giorgia, Elisa e Max Pezzali

Notizie e thread social correlati

Cesare Cremonini e Caterina Licini sempre più innamorati, il ballo al Circo Massimo che racconta il suo momento più feliceLa ballerina professionista si è unita a Cremonini durante il concerto al Circo Massimo, dove sono stati visti ballare insieme.

Cesare Cremonini e Luca Carboni, il duetto che emoziona FirenzeCesare Cremonini e Luca Carboni si sono esibiti insieme sul palco della Visarno Arena di Firenze, interpretando un brano dedicato a San Luca.

Temi più discussi: Chi è Vittorio il fratello di Cesare Cremonini, straordinario fotografo (e molto di più); Ultimo scrive la storia a Tor Vergata! Vasco gli rende omaggio: Largo ai giovani; Laura Pausini: Quando gli ultimi sono i primi bisogna festeggiare; Fabrizio Moro: Grazie Nic - 3/3; Cesare Cremonini celebra Ultimo prima del concerto record di Tor Vergata: È l’ultimo erede della grande tradizione della canzone romana.

Cesare Cremonini sul suo profilo Instagram condivide una bellissima dedica a Ultimo, poco prima del concerto a Tor Vergata. Conosco Nic da alcuni anni e il motivo per cui ho legato con lui nonostante le differenze di età e provenienza artistica, è che dal pri x.com

Cesare Cremonini al Circo Massimo, show da brividi: duetti con Elisa e Jovanotti, la fidanzata balla sul palco. Poi annuncia: Basta stadiCesare Cremonini ha conquistato 65.000 persone presenti al Circo Massimo per assistere a un concerto da brividi. Si è trattata della prima delle due date romane del Live2026, che andrà poi in onda il ... libero.it

Cesare Cremonini al Circo Massimo: il cantautore trascina, dedica alla madre Vorrei, accoglie Jovanotti, Elisa, Carboni e Valentino Rossi – La scalettaIl racconto dello show di 2 ore e 30 minuti che racchiude oltre venticinque anni di carriera ... ilfattoquotidiano.it