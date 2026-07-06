CercaBergamo il gioco | a che cosa si riferisce questo dettaglio? Rispondi al quiz

Da ecodibergamo.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un messaggio pubblicato online invita gli abbonati de L’Eco di Bergamo a partecipare a un quiz estivo. La scritta “CercaBergamo” rappresenta l’indizio principale per accedere alla quinta puntata del gioco. Non sono state fornite altre indicazioni sul funzionamento o sulle regole, né dettagli sui premi o sui partecipanti. La comunicazione si rivolge esclusivamente agli abbonati del quotidiano.

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IL GIOCO DELL’ESTATE. Questa scritta è l’indizio che porta al quiz della quinta puntata nel nostro gioco dell’estate, riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo. Riconoscete di che cosa si tratta? Provate a rispondere nel sondaggio all’interno di questo articolo. Questa è parte della scritta che campeggia su un manufatto situato in un paese della provincia di Bergamo. È l’indizio che porta al quiz della quinta puntata del nostro gioco dell’estate, «CercaBergamo», riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo. Siete in grado di riconoscere di che cosa si tratta? Provate a rispondere nel sondaggio qui sotto. Clicca su ACCEDI per leggere contenuti esclusivi e articoli di approfondimento come questo! Se non lo hai ancora fatto, registrati e associa la tua email all'abbonamento carta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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