Caso Balogun scoppia la polemica | il precedente Garrincha del 1962 riaccende il dibattito

La revoca della squalifica a Folarin Balogun ha riacceso il dibattito sulle decisioni di espulsione nel calcio internazionale. La questione richiama il precedente Garrincha del 1962, che rimane un esempio storico di controversie simili. La decisione di annullare la squalifica di Balogun ha generato reazioni contrastanti e ha riaperto discussioni sulla gestione delle espulsioni e le relative revoche a livello globale.

Caso Balogun, scintille sulla scena internazionale: il precedente Garrincha del 1962 riaccende il dibattito sulle espulsioni revocate. La revoca della squalifica a Folarin Balogun continua a far discutere e ha aperto un caso internazionale. L’attaccante degli Stati Uniti, espulso con rosso diretto contro la Bosnia per un pestone su Muharemovic (Sassuolo), avrebbe dovuto saltare gli ottavi contro il Belgio. Nelle ultime ore, però, la FIFA ha annullato la sanzione, rimettendo Balogun a disposizione del CT USA Mauricio Pochettino. Una decisione che ha fatto infuriare la Federazione belga, che ha inviato una lettera formale alla FIFA. Secondo The Athletic, al Belgio è stato ora concesso il diritto di ricorso. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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