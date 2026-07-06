Tempo di lettura: 2 minuti Incontro Martedì 14 luglio alle 18, nella piazzetta antistante la Chiesa di Borgo Ferrovia: invitati il Vescovo Aiello, il Sindaco Pizza e l’Assessore Trezza, i riferimenti del Piano di Zona e del mondo della Scuola L’Associazione “Nui ra’ Ferrovia” apre il confronto sulla prossima apertura del Dormitorio della Caritas di Avellino nel centro di ascolto “Casa Betania”. Martedì 14 luglio alle 18, nella piazzetta antistante la Chiesa di Borgo Ferrovia, è stata organizzata un’assemblea pubblica sul nuovo servizio previsto dalla Caritas nel quartiere cittadino con l’obiettivo di favorire un confronto sereno e costruttivo tra i rappresentanti istituzionali, religiosi e sociali della città e i residenti del quartiere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Casa Betania”: assemblea pubblica sull’apertura dormitorio Caritas

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