Dalle 23 di ieri, i treni provenienti da nord si fermano a Santa Maria Novella, mentre quelli da sud a Campo di Marte, a causa di un cantiere a Ponte al Pino dove si sta smontando il vecchio cavalcaferrovia. La misura ha causato lo stop del servizio ferroviario tra le due stazioni, con conseguenti ripercussioni sui collegamenti regionali. Nel frattempo, sono stati segnalati assalti a autobus e tram, mentre restano incerte le modalità di funzionamento delle navette alternative.

Firenze, 6 luglio 2026 – Ci siamo. Dalle 23 di ieri l’Italia che viaggia in treno è spezzata in due, con i treni provenienti da nord che si fermano a Santa Maria Novella e quelli da sud a Campo di Marte, conseguenza del cantiere a Ponte al Pino dove è in corso lo smontaggio del vecchio cavalcaferrovia. Saranno cinque giorni di passione per la città e non solo, se è vero che i viaggi nord-sud in treno saranno più lunghi anche di due ore e mezzo, salvo naturalmente altri inconvenienti. La task force anti caos da stamani è composta da 40 vigili al giorno e altrettanti volontari della protezione civile. I primi hanno il compito di gestire il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantiere Ponte al Pino, i giorni di fuoco. Stop treni, assalto a bus e tram. Incognita cantieri per le navette

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Restauration d'un château médiéval hors du commun | Penne | Trésors du Patrimoine

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