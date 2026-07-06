Cammino di Santiago per aiutare la ricerca il pellegrinaggio del cuore di Morena

Da ilrestodelcarlino.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo ha intrapreso il Cammino di Santiago con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della ricerca medica. La sua iniziativa, chiamata “Cammino di Santiago per aiutare la ricerca”, ha coinvolto persone in diverse città italiane, che hanno contribuito con donazioni. Il pellegrinaggio è iniziato questa settimana e si protrarrà per circa un mese. L’obiettivo è sostenere progetti di ricerca scientifica attraverso l’organizzazione di eventi e raccolte di fondi lungo il percorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Modena, 6 luglio 2026 –  Partire per il Cammino di Santiago e trasformare una vacanza in un’occasione per fare del bene. È questo lo spirito che accompagnerà Morena Borsari, 54 anni di San Cesario, che il prossimo 12 luglio partirà dalla Francia per percorrere un tratto – circa 750 chilometri – del celebre cammino, raccogliendo al contempo fondi per la CharcotMarie-Tooth (Cmt), una malattia genetica rara che colpisce il sistema nervoso periferico. https:www.ilrestodelcarlino.itcesenacronacarecordman-del-buen-camino-dodici-74e92ec5 In cammino per la Cmt. L’iniziativa, intitolata ’In cammino per la Cmt’, è patrocinata dal Comune di San Cesario... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cammino di santiago per aiutare la ricerca il pellegrinaggio del cuore di morena
© Ilrestodelcarlino.it - “Cammino di Santiago per aiutare la ricerca”, il pellegrinaggio del cuore di Morena
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

I primi passi del Cammino '44, il «pellegrinaggio della Resistenza» da Sant'Anna di Stazzema a Monte SolePartenza del Cammino ’44, un percorso di memoria e storia che collega Sant’Anna di Stazzema a Monte Sole, due siti simbolo delle stragi nazifasciste...

Leggi anche: Pellegrinaggio a Loreto . Il cammino dei 70mila : "I vostri passi di pace"

Temi più discussi: Un milione di passi sul Cammino di Santiago per donare un sorriso ai bambini; Il cammino di Santiago per ritrovare se stessi; Il Cammino di Santiago che parte dal mare: ti porto a Compostela sulla rotta del Nord attraverso la Galizia più vera; Rinviato l’Approdo dei pellegrini del Cammino di Santiago.

cammino di santiago cammino di santiago perCammino di Santiago per aiutare la ricerca, il pellegrinaggio del cuore di MorenaLa 54enne di San Cesario partirà dalla Francia domenica. Voglio aiutare a sensibilizzare sulla Cmt, patologia che colpisce il sistema nervoso periferico ... ilrestodelcarlino.it

cammino di santiago cammino di santiago perIl Cammino di Santiago che parte dal mare: ti porto a Compostela sulla rotta del Nord attraverso la Galizia più veraCammino del Nord: guida al tratto Ribadeo-Santiago del Cammino di Santiago. Tappe, borghi, dati sui flussi e quando partire ... greenme.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web