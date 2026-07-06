Cammino di Santiago per aiutare la ricerca il pellegrinaggio del cuore di Morena
Un uomo ha intrapreso il Cammino di Santiago con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della ricerca medica. La sua iniziativa, chiamata “Cammino di Santiago per aiutare la ricerca”, ha coinvolto persone in diverse città italiane, che hanno contribuito con donazioni. Il pellegrinaggio è iniziato questa settimana e si protrarrà per circa un mese. L’obiettivo è sostenere progetti di ricerca scientifica attraverso l’organizzazione di eventi e raccolte di fondi lungo il percorso.
Modena, 6 luglio 2026 – Partire per il Cammino di Santiago e trasformare una vacanza in un’occasione per fare del bene. È questo lo spirito che accompagnerà Morena Borsari, 54 anni di San Cesario, che il prossimo 12 luglio partirà dalla Francia per percorrere un tratto – circa 750 chilometri – del celebre cammino, raccogliendo al contempo fondi per la CharcotMarie-Tooth (Cmt), una malattia genetica rara che colpisce il sistema nervoso periferico. https:www.ilrestodelcarlino.itcesenacronacarecordman-del-buen-camino-dodici-74e92ec5 In cammino per la Cmt. L’iniziativa, intitolata ’In cammino per la Cmt’, è patrocinata dal Comune di San Cesario... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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