cammino di santiago per aiutare la ricerca il pellegrinaggio del cuore di morena

Notizia in breve

Un uomo ha intrapreso il Cammino di Santiago con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della ricerca medica. La sua iniziativa, chiamata “Cammino di Santiago per aiutare la ricerca”, ha coinvolto persone in diverse città italiane, che hanno contribuito con donazioni. Il pellegrinaggio è iniziato questa settimana e si protrarrà per circa un mese. L’obiettivo è sostenere progetti di ricerca scientifica attraverso l’organizzazione di eventi e raccolte di fondi lungo il percorso.