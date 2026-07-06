Calendario Mondiali calcio 2026 in tv | orari partite di oggi 6 luglio canali streaming

Oggi, 6 luglio, si giocano due partite degli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Le gare si svolgono in orari ancora da definire e saranno trasmesse in diretta sui canali televisivi dedicati e in streaming. La fase ad eliminazione diretta prosegue con queste partite, che decidono le quattro squadre qualificate ai quarti di finale. Le partite sono parte della seconda fase del torneo, che coinvolge le 16 squadre ancora in corsa.

I Mondiali 2026 di calcio proseguiranno oggi, lunedì 6 luglio: continuerà la seconda fase ad eliminazione diretta, con altri due match degli ottavi di finale. Siamo nella parte alta del tabellone, quella dove è già definito il quarto di finale tra Francia e Marocco. Alle ore 21.00 italiane andrà in scena il match di cartello, il derby della penisola iberica tra Portogallo e Spagna, mentre nella notte tra lunedì e martedì 7 luglio, alle ore 2.00 italiane, si disputerà la sfida tra Stati Uniti e Belgio. Le due vincenti di questi match si scontreranno ai quarti di finale. La diretta tv in chiaro di Portogallo-Spagna, match degli ottavi di... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Calendario Mondiali 2026 Date e Orari delle Partite

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