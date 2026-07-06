Il Como ha offerto 27 milioni di euro per acquistare l'esterno destro Anan Khalaili dall’Union Saint-Gilloise. La proposta è stata riportata da Sky Sport. Khalaili ha segnato sei gol e fornito sei assist in 52 partite questa stagione. Nel frattempo, circolano anche voci su un possibile interesse dell’Inter per un ex giocatore del Manchester City, mentre si parla di un possibile duello con il club nerazzurro per un centrocampista.

Calciomercato Inter-Khalaili, la verità sulle voci del Como L'indiscrezione bomba legata al mercato dell'Inter arriva da Sky Sport Ch: 27 milioni di euro messi sul piatto dell'Union Saint-Gilloise dal Como per l'esterno destro Anan Khalaili (6 gol e 6 assist in 52 presenze quest'anno). Un contropiede lariano ai danni dei nerazurri? La verità è che il giocatore avrebbe però dato precedenza al club campione d'Italia dove raccoglierebbe l'eredità di Denzel Dumfries (ufficialmente passato al Real Madrid che ha pagato i 20 milioni della clausola), ma soprattutto quella del suo modello nel ruolo, Achraf Hakimi (indimenticata freccia a destra con l'Inter scudettata di Antonio Conte). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Calciomercato Inter-Khalaili, la verità sul contropiede del Como (e sul duello per Chalobah) - Attenzione a Mancini, offerto un ex Manchester City e... Rumor nerazzurri

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