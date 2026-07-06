calciomercato dilettanti trasferimenti i colpi top

Il calciomercato dei dilettanti è al centro dell’attenzione, con numerosi trasferimenti in entrata e in uscita tra le società di calcio amatoriale. Le operazioni di mercato continuano a movimentare il panorama delle squadre, con nuovi acquisti e cessioni che influenzano le rose delle squadre locali. Le trattative sono in corso e coinvolgono vari club, mentre le società si preparano a definire le proprie formazioni per la prossima stagione.

E’ sempre più il mercato a calamitare l’attenzione, tra operazioni in entrata ed in uscita che stanno riguardando le società del calcio dei Dilettanti. Mancano più di due mesi all’inizio dei vari campionati e sarà fondamentale ottimizzare il tempo presentandosi con organici competitivi. In Prima Categoria, la Pietà (che proprio domani dovrebbe presentare l’intera rosa e lo staff tecnico) ha confermato intanto altri due giocatori protagonisti della scorsa annata: si tratta di Stefano La Rosa ed Alessio Rosi. Sta arrivando alla sua forma definitiva il "nuovo" Tavola di Andrea Diodato, con la società che ha annunciato un poker di nuovi innesti a livello di organico: indosseranno la casacca rossoverde Giulio Tani (ex Virtus Comeana) Davide Cherubini (ex Maliseti) Matteo Masetti (proveniente dall’Albacarraia) ed Edoardo Nuti (ex Pietà). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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